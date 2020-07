OM : A peine nommé le « Head of Business »se fait découper sur les réseaux sociaux… (et sur les murs de la commanderie)

L’Olympique de Marseille a officialisé hier le recrutement de Hugues Ouvrard comme Directeur général délégué. Jacques Henri Eyraud tient donc son fameux « Head Of Business ». A peine arrivé, l’ancien Directeur Général de Xbox pour la France fait déjà parler de lui sur les réseaux sociaux. Et pour cause, des commentaires où il chambre les supporters de l’OM ont été déterrés :

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’arrivée du Directeur général délégué, Hugues Ouvrard, n’est pas passé inaperçue sur les réseaux sociaux. En effet, 10 minutes à peine après l’annonce du club, le hashtag #OuvrardDemission déferlait tel un raz de marée sur twitter. Et pour cause, les supporters ont rapidement déterré des anciens commentaires de ce dernier où il chambrait le club marseillais, et encourageait le… PSG . Certain d’entre-eux ont d’ailleurs rapidement été effacés… (voir ci-dessous)

« J’assume que j’aime chambrer, tous les clubs, même celui où je suis né (Metz), celui où j’ai travaillé (OMTV), et ceux où j’ai habités (Brest, Paris, Lyon, etc) » a déclaré le nouveau dirigeant de l’OM qui n’a pas pu éviter une vague subversive d’insultes sur les réseaux sociaux.

Dans la nuit, les murs autour de la commanderie ont également été taggés :