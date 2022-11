OM – Abardonado : « J’espère qu’ils auront du temps de jeu pour montrer leurs qualités »

L’OM ne compte que 5 représentants à la Coupe du Monde au Qatar. Parmi eux, deux sont en équipe de France, Jacques Abardonado estime que Guendouzi et Veretout ont les qualités pour gratter du temps de jeu…

L’ancien adjoint de Sampaoli a donné son avis sur l’Equipe de France et les deux joueurs de l’OM sélectionnés par Didier Deschamps.

Guendouzi et Veretout sont des joueurs bons techniquement et avec une bonne mentalité

« Sincèrement, quand j’ai vu le début de match, entre la blessure d’Hernandez et le premier but, je me suis dit que ça commençait très mal. Ce sont des facteurs qui pourraient être le signe d’une coupe du monde compliquée. Les Bleus ont eu la capacité de réagir parce qu’ils ont une équipe très forte. Sur le banc de touche, il n’y a que des titulaires en puissance dans de grands clubs européens. Ils ont une attaque fantastique. Griezmann a évolué en milieu relayeur entre les milieux et les offensifs, il a toutes les qualités pour faire, à ce poste en 4-3-3, une grande compétition. Techniquement, il est très bon, il sent le jeu, il peut faire le lien entre les milieux et les attaquants. Il peut être un joueur décisif. L’équipe de France peut aller très loin. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout sont des joueurs de qualité et l’équipe de France a besoin de tels joueurs : avec un gros coffre, capable de faire beaucoup de courses, bon techniquement et avec une bonne mentalité. J’espère qu’ils auront du temps de jeu pour montrer leurs qualités. » Jacques Abardonado – Source: OM.fr (23/11/2022)

Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception

« Je le confirme, nous partirons avec une défense à quatre. C’est toujours une longue réflexion, beaucoup de discussions avec mon staff. Je considère aussi le ressenti de certains joueurs. C’est important. On a fait de très bonnes choses dans ce système (à trois) mais on a aussi été en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, il faut être solide sur le plan défensif. Il faudra bien défendre, et mieux défendre, mais pas au détriment de l’animation offensive. Je prends cette option parce que je suis convaincu que c’est mieux, que c’est plus adapté. (…) Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception, au même titre que Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Jonathan, le système est en effet la principale raison. » Didier Deschamps – source : Conférence de presse (09/11/2022)