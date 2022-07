OM – AC Milan, le Vélodrome à guichet fermé !

Pour le dernier match d’avant-saison, les marseillais retrouveront le Vélodrome face à l’AC Milan, dans une ambiance volcanique, toutes les places ont été vendues.

Pour le remake de la finale de Champions League de 1993, entre l’OM et le Milan AC, les supporters étaient logiquement attendus en nombre, résultat le Vélodrome sera à guichet fermé. Une ambiance de feu attend les joueurs olympiens. En effet, la billetterie du club est désormais fermée, plus aucun billet n’est en vente comme on peut le voir sur le site officiel du club.

à lire aussi : OM – Le stade Vélodrome

Les marseillais et notamment les recrues vivront un avant-goût de ce que peut-être le Vélodrome lors des matchs importants. De quoi motiver un peu plus les joueurs phocéens à performer cette saison surtout avec la Ligue des Champions. Plus de 60 000 personnes devraient être présentes dans le stade qui compte 67 394 places précisément. Rendez-vous dimanche à 18h au 3 boulevard Michelet, adresse exacte du Stade Vélodrome pour assister au dernier match de préparation de l’OM, avant le début des compétitions officielles.