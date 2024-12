OM : Acherchour bluffé par ce joueur marseillais !

Walid Acherchour a salué les performances de Luis Henrique et Mason Greenwood lors du match OM-LOSC, mettant en avant la fluidité et la progression du jeu de Henrique, ainsi que l’engagement et l’état d’esprit irréprochable de Greenwood. Malgré des aspects techniques à améliorer, Acherchour considère que les deux joueurs apportent des qualités précieuses au collectif marseillais.

Samedi dernier, lors du match entre l’OM et le LOSC, Luis Henrique et Mason Greenwood ont attiré l’attention. Walid Acherchour, consultant sur RMC, a analysé leurs performances et mis en lumière leurs points forts, tout en soulignant certains aspects à améliorer.

Luis Henrique : un brésilien atypique

Walid Acherchour a débuté par Luis Henrique, attaquant brésilien de l’OM, qu’il décrit comme un joueur hors des standards brésiliens habituels. « Henrique c’est un joueur qui ne fait pas brésilien techniquement. Il ne fait pas de grigris, mais la technique sur les contrôles, les passes… il met de la vitesse dans ce qu’il fait, il joue en mouvement, il se connecte aux autres », explique Acherchour. Ce dernier met en avant la fluidité et la rapidité du jeu d’Henrique, qui privilégie les passes précises et les déplacements intelligents plutôt que les dribbles spectaculaires. Selon Acherchour, cette approche permet au joueur de faire avancer le jeu de l’OM. « Je trouve qu’il a une progression là-dessus, à chaque fois, il fait avancer le jeu de l’OM », ajoute-t-il. Henrique semble ainsi évoluer dans son rôle de joueur de couloir droit, devenant un élément clé du collectif marseillais.

Mason Greenwood : un état d’esprit irréprochable

Concernant Mason Greenwood, l’attaquant anglais, Acherchour loue son état d’esprit et son travail défensif. « Je trouve que dans l’état d’esprit, le nombre de ballons que Greenwood a récupéré, il a mis le bleu de chauffe », déclare-t-il. Greenwood a été très actif dans les phases défensives, récupérant des ballons précieux pour son équipe. Malgré cela, Acherchour reconnaît qu’il y a des aspects techniques à améliorer : « Parfois, il y a des choses à améliorer techniquement, mais ce n’est pas sur ce match là que je vais le critiquer ». L’important, selon Acherchour, est l’engagement et l’implication de Greenwood, qui a joué un rôle difficile avec sérieux.

Conclusion

Les observations de Walid Acherchour montrent que Luis Henrique et Mason Greenwood ont chacun leur rôle à jouer dans le système de l’OM. Tandis qu’Henrique continue de progresser dans sa fluidité de jeu dans ce rôle de piston droit, Greenwood se distingue par son travail défensif et son engagement alors qu’il est plus libre et plus axial. Les deux joueurs apportent des qualités essentielles au collectif marseillais.