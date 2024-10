OM : Acherchour totalement emballé pour ce joueur offensif marseillais !

Depuis le début de la saison, Jonathan Rowe, un ailier gauche anglais de 21 ans, s’affirme comme une véritable révélation à l’Olympique de Marseille (OM). Prêté par Norwich avec une option d’achat, Rowe a déjà marqué deux buts en sept matchs, dont un lors de la victoire décisive contre Lyon (3-2), et a également délivré une passe décisive. Malgré une seule titularisation, il se distingue dans la concurrence avec Luis Henrique pour le poste d’ailier.

Walid Acherchour, analyste sur DAZN, a souligné le talent de Jonathan Rowe : « Il a réalisé une première mi-temps impressionnante. J’apprécie énormément ce joueur. Son début de saison a confirmé tout le bien que je pense de lui. Sur le premier but, c’est lui qui a effectué une remise astucieuse pour Elye Wahi. Il a été pertinent pour le jeu de l’Olympique de Marseille, capable d’accélérer ou de temporiser selon les besoins. »

Rowe se montre également efficace aux côtés d’autres joueurs clés comme Hojbjerg, Adrien Rabiot et Elye Wahi. Même lorsqu’il est en position statique, il trouve souvent des occasions de tir, ce qui en fait un véritable danger pour les défenses adverses. Selon Acherchour, il s’intègre parfaitement dans le trio formé avec Mason Greenwood et Elye Wahi. « Il joue avec Ulysses Garcia, avec (Adrien) Rabiot, avec Elye Wahi. Même quand il est arrêté, parfois, il peut se mettre dans des situations de frappe. C’est un danger permanent et moi je trouve que c’est aussi bien avec (Mason) Greenwood et (Elye) Wahi dans ce trio. »

🎙️ | @walidacherchour estime que Jonathan Rowe doit impérativement être titulaire à l’OM, notamment face au PSG ! 👊⚡️ pic.twitter.com/4g7XotV66o — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

En s’imposant dans une équipe marseillaise ambitieuse, Jonathan Rowe a prouvé sa capacité à créer des occasions et à influencer le jeu. Sa polyvalence et son intelligence de jeu le rendent essentiel dans les moments cruciaux des matchs. Ce jeune talent a su tirer son épingle du jeu et attire de plus en plus l’attention des observateurs.

Avec son prêt avec option d’achat à l’Olympique de Marseille, Rowe a l’opportunité de s’épanouir dans un club en quête de performances. Si sa belle dynamique se poursuit, il pourrait rapidement devenir un pilier de l’équipe. Les prochains matchs seront décisifs pour confirmer son potentiel et envisager un avenir prometteur au sein du club marseillais. Jonathan Rowe est en train de s’imposer comme un titulaire à la place de Luis Henrique. Prochain défi le PSG ?