OM : Adapté, Gerson est devenu incontournable (même comme faux latéral)

L’Olympique de Marseille s’est encore imposé à domicile face à Nice lors de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerson lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire plaisir à ses supporters au Stade Vélodrome. Face à Nice, concurrents direct pour une place sur le podium, les marseillais ont pris le match par le bon bout. Sampaoli avait décidé de proposer une défense à 3 avec Kamara dans un rôle de libéro, Rongier et Gerson faisant office de latéraux hybride sans le ballon. L’OM a pris le ballon et a contraint Nice à défendre, avec un pressing efficace. Payet a eu deux belle occasion sur des frappes non cadrées, Saliba a été proche de marqué suite à un corner mais Nice s’est quand même procuré une grosse occasion suite à un contre et un reprise de volée non cadrée de Stengs. Finalement, Under est allé chercher un penalty après un une-deux avec Payet, dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Milik n’a pas raté l’occasion d’ouvrir le score. Galtier a secouer son équipe qui a montré un visage plus offensif en seconde période. Nice a eu des occasions, Delort s’est heurté à un bon Pau Lopez, l’ancien attaquant du MHSC aurait aimé obtenir un penalty mais l’arbitre ne l’a pas vu de cet œil. Finalement, c’est l’OM qui a marqué le but du break, grâce à un superbe centre déposé par Gerson sur la tête de Bakambu entré en jeu. 2-0, l’OM se dirigé vers une victoire tranquille mais a encaissé un but par Lemina suite à un coup franc dans les arrêts de jeu. Finalement, les marseillais ont tenu le score et remporté une victoire importante !

Aligné comme ailier / latéral gauche, Gerson a été très sérieux dans son replacement, utile dans la relance et décisif en fin de rencontre. Le milieu brésilien s’est adapté…

La note de Gerson : 7/10

Son appréciation FCM

Adapté, Gerson est devenu incontournable (même comme faux latéral)

Aligné comme milieu gauche dans un milieu très fourni (avec Rongier, Guendouzi, Gueye et Payet), le milieu de terrain brésilien a été très solide. Il a fait un gros travail de replacement et a récupéré des ballons en faisant jouer son physique. Il a aussi proposé des solutions à gauche, il a combiné avec Payet. Il délivre un centre parfait pour Bakambu en fin de match, un but décisif. Gerson s’est adapté et peut même évolué dans un rôle de piston gauche. Il reste cependant meilleur quand il joue plus axial…

Les notes des médias

Maxifoot 7/10 Le Brésilien confirme sa montée en puissance. Il a démarré très fort son match en faisant régulièrement des différences sur son côté gauche. Il n’a pas été toujours servi par ses partenaires ensuite, ce qui l’a un peu agacé, mais il termine son match avec une belle passe décisive pour Bakambu sur le but du break. L’Equipe 7/10 Positionné en piston gauche, il a réalisé un très bon match, se signalant d’entrée en obtenant un bon coup franc puis en effectuant un beau retour défensif sur Gouiri (5e). Un centre hyper dangereux pour l’arrière-garde niçoise (8e), de nouvelles flammèches (10e) ou interventions toniques (sur Stengs, 41e), il a un peu baissé de pied en seconde période, avant d’offrir un centre décisif pour la tête de Bakambu (89e). FootMercato 6.5/10 Dans ce système, le Brésilien a joué piston gauche ce qui ne l’a pas forcément aidé pour briller offensivement et dans le jeu de l’OM. Mais il a fait le travail et n’a jamais semblé en difficulté dans ce match. En deuxième période, il a un peu plus souffert et a laissé les Niçois centrer régulièrement depuis son côté. Etrangement, quand son équipe a joué plus haut, il a brillé. C’est lui qui offre le deuxième but à Bakambu et techniquement, il est très à l’aise. Clairement un plus pour son équipe.

