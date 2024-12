OM : Adi Hutter dévoile sa crainte avant de venir au Vélodrome !

Adi Hutter en conférence de presse : « Quand on parle de matchs à l’extérieur, je pense que celui à Marseille est toujours le plus spécial, du fait de cette ambiance incroyable. C’est un très gros match pour nous, d’autant que nous sortons d’une défaite contre Benfica et avons la volonté de rebondir. Ce sera difficile, face à une très bonne équipe qui a changé d’entraîneur et qui a recruté beaucoup de joueurs de qualité. Donc ce sera une rencontre totalement différente de la saison dernière. Je ne veux pas reparler de la situation du carton rouge sur Guillermo Maripán qui conditionne tout le match. Je le répète, mon job est de proposer la meilleure équipe possible pour affronter l’OM, qui est plus à l’aise cette saison à l’extérieur, où ils prennent beaucoup de points et marquent pas mal de buts, qu’à domicile.C’était totalement l’inverse la saison passée. Nous savons qu’au stade Vélodrome il y a la plus grosse ambiance de Ligue 1. Ils ont un très bon coach avec de bonnes idées, comme nous, donc ce sera assurément un bon match entre deux très belles équipes. Et peut être que certains détails seront décisifs pour l’emporter. »