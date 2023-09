OM: Adil Rami pointe du doigt les choix de Marcelino !

Désormais consultant sur Prime Video, Adil Rami, passé par l’Olympique de Marseille n’a pas caché son incompréhension sur les choix adoptés par le nouvel entraîneur olympien ce dimanche lors de l’émission « Dimanche soir Football ».

Interrogé lors de l’émission Dimanche Soir Football sur la contre performance de l’OM à Nantes (1-1) vendredi dernier, Adil Rami a critiqué la titularisation de Joaquin Correa: « Il y a des choix que je ne comprends pas. Marcelino met Joaquin Correa d’entrée de match alors qu’il a d’autres joueurs sur le banc. Pour moi tu dois le laisser sur le banc, tu lui fais comprendre ce qu’est l’Olympique de Marseille, de prendre un petit peu ses marques (…) . Pour moi ça a été trop rapide, tu l’envoies un peu au feu. »

🗣️@Rami13officiel sur Marcelino : « Il y a des choix que je ne comprends pas. » Notre consultant est sceptique concernant les choix tactiques de l’entraîneur de l’@OM_Officiel vendredi dernier à Nantes 🧐 pic.twitter.com/qX4JMJKs3X — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 5, 2023

A LIRE AUSSI: Ajax – OM Match 1 Europa League

« Je suis sceptique concernant ce coach »



Le champion du monde 2018 n’a également pas apprécié le manque du réaction du technicien espagnol et doute de sa tactique: « « Ensuite je ne comprends pas pourquoi tu fais un seul changement, et aussi la question que je me pose c’est pourquoi tu ne passes pas en 4-3-3 avec deux numéro 6 et un Ounahi autour qui est capable de faire la différence avec ses dribbles et sa qualité de passe. Je me pose beaucoup de questions et moi aujourd’hui je suis sceptique concernant ce coach ».