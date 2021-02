OM : Adil Rami prévient ses anciens partenaires…

L’Olympique de Marseille devrait officialiser l’arrivée de Jorge Sampaoli cette semaine. L’ancien coach de Séville a même structuré son staff et commence à travailler sur l’effectif marseillais…

Dans les colonnes de La Provence, l’ancien défenseur de l’OM Adil Rami a comparé Jorge Sampaoli avec Pep Guardiola. Le champion du monde 2018 a côtoyé l’argentin pendant une saison à Séville et voit des similitudes dans le jeu de ces deux hommes.

Il y a du Guardiola chez Sampaoli – adil rami

« Je ne connais pas « l’école Bielsa », je ne sais pas ce qu’est son réel style. En revanche, je sais qu’il y a du Guardiola chez Sampaoli. Quand je regarde Manchester City jouer, je vois qu’il y a beaucoup d’espace dans le dos des défenseurs, qu’ils n’hésitent pas à faire du un contre un derrière et à harceler devant pour récupérer le ballon le plus vite possible. Il nous apprenait, pour ceux qui n’avaient pas compris, que lorsqu’on récupérait le ballon dans le camp de l’adversaire, il ne fallait pas pinailler avec la balle. Il fallait aller droit au but pour éviter que l’équipe adverse se replie et tente de se repositionner défensivement. En tout cas, je le répète : c’est un très bon coach. En revanche, il y a un « mais » : il faut vraiment être prêt physiquement et athlétiquement car il en demande beaucoup sur ce plan là. Je sais juste que c’est la même chose pour Bielsa, donc ça y ressemble sur ce point. » Adil Rami – Source : La Provence (22/02/2021)