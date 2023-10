OM – AEK : Quelle heure, quelle chaîne TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille va tenter de se relancer en Europa League ce jeudi contre l’AEK. A quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre de coupe d’Europe sont à retrouver dans cet article.

L’OM s’est incliné face à Nice samedi dernier. Gattuso va devoir remobiliser son effectif, le club marseillais a rendez-vous dès jeudi avec la coupe d’Europe. Les olympiens vont affronter le champion en titre grec, l’AEK Athènes. Le coach italien de l’Om sait que ce match va être compliqué comme il l’a confié en conférence de presse mercredi. « Ce sera très différent face à Brighton et l’Ajax. C’est une équipe physique et regroupée. On doit s’imposer techniquement et tactiquement sinon ce sera très difficile »

Du côté de l’OM, Gennaro Gattuso pourra compter sur Geoffrey Kondogbia et Veretout, par contre, Pau Lopez et Samuel Gigot sont forfaits pour cette rencontre.

A quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – AEK Athènes ?

L’OM affronte l’AEK ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 18h45 et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT W9 et sur Canal+ Foot.

Comment voir OM – AEK Athènes en streaming ?

Pour cela vous pouvez vous connecter sur le site de 6Play ou créer un compte pour regarder le programme en direct.

