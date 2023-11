OM: Affligé par le niveau, Pierre Ménès pointe du doigt le gros problème à Marseille !

L’Olympique de Marseille s’est incliné (1-0) face à Lens ce vendredi lors de la 12e journée de la Ligue 1. Pierre Ménès est revenu sur ce match médiocre, il affiche son inquiétude pour l’OM…

Pierre Ménès a souligné le niveau catastrophique de l’OM face à Lens via sa chaîne YouTube. L’ex journaliste a également pointé du doigt le faible niveau de l’effectif et son manque de complémentarité !

On peut se demander si c’est vraiment l’entraineur le problème

« On espérait beaucoup de Lens – Marseille, on a eu un match horrible avec un niveau technique inacceptable en Ligue 1. A la 75e minute il y avait 1 tir cadré dans le match. (…) L’OM a beau jouer avec 4 joueurs offensifs, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. C’est terrible, La série de Marseille commence à être terrifiante, cet OM de Gattuso ressemble de plus en plus à celui de Marcelino, on peut se demander si c’est vraiment l’entraineur le problème. Je pense que l’équipe n’est pas bonne et surtout pas complémentaire ! », a ajouté Ménès.

Ligue 1, J12 (2) : « Encore un triste et inquiétant dimanche de Ligue 1 » Dans la médiocrité ambiante, les mal classés se sont révoltés avant qu’en soirée, Lens ne crucifie l’OM en fin de match.https://t.co/AkHzw7Dsbx — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 12, 2023

« Des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. » — Gattuso

« Si vous me demandez si je suis inquiet, oui, je le suis tout de même un peu. On va devoir travailler, notamment au niveau mental, parce qu’on vient de perdre un match à la 90e minute. On voit aussi des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. On va travailler pour essayer de résoudre ces problèmes. (…) On a fait trop d’erreurs. (…) On était bien inférieur physiquement (…) Il n’y a pas de défaite juste ou injuste. Nous devons faire beaucoup mieux. Si vous m’aviez demandé le résultat exact pour ce match, j’aurais dit qu’il s’agissait d’un nul. Je n’aime pas parler de défaite, car le mot défaite est un terme pour les faibles. Nous devons faire beaucoup mieux pour gagner des points, beaucoup d’effort sur le plan technique, gagner plus de duels. Oui, je suis un peu préoccupé. Nous devons travailler chaque jour pour trouver des solutions, y compris au niveau mental. », a déclaré l’entraîneur marseillais au terme de la rencontre.