OM – AJA (1-3) : Encore humilié au Vélodrome 😡 , un jeu et une défense CATASTROPHIQUE !

L’Olympique de Marseille s’incline lourdement (1-3) face à Auxerre ce vendredi soir, lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Voici le replay du debrief de ce match diffusé en direct juste après la rencontre. Aa menu : les 3 enseignements, l’analyse à chaud, man & merguez of the match et votre debrief !

Le débrief du match en direct sur YouTube !

Ce niveau de jeu est indigne des objectifs de l’OM

« C’est normal que le public réagisse ainsi à la fin du match. Quand on porte les couleurs de l’Olympique de Marseille, on ne peut pas jouer de cette façon. Les supporters nous ont soutenus jusqu’au bout, et maintenant, ils expriment leur mécontentement – c’est légitime. Nous en sommes conscients entre nous, le coach aussi le sait : ce que nous montrons sur le terrain n’est pas à la hauteur. Nous faisons trop d’erreurs, nous encaissons des buts évitables. Nous avons travaillé sur certains aspects, mais nous n’avons pas su les appliquer. Ce match est indigne de l’OM. Je pense qu’il faut travailler sur notre mental. Ce n’est pas seulement une question de combativité. Nous avons de nombreux jeunes joueurs, mais on observe une différence de niveau quand nous jouons à domicile et à l’extérieur. Ce n’est pas normal, surtout avec 65 000 personnes derrière nous, qui nous soutiennent. Il faut corriger cela. Il y a des points à revoir, ce que nous montrons n’est pas suffisant. On ne peut pas perdre contre Auxerre de cette manière, alors que nos ambitions sont bien différentes. Ils jouent pour le maintien, et nous, pour la Ligue des champions. Ce niveau de jeu est indigne des objectifs de l’OM, » a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot