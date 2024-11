OM – AJA : Le communiqué de DAZN après le projectile reçu par Ambre Godillon

En plus de la défaite de l’OM face à Auxerre ce vendredi, Ambre Godillon a été victime d’un jet de projectile. DAZN réagit à cet incident via un communiqué.

« Vendredi soir, lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre, notre journaliste Ambre Godillon a été victime d’un jet de projectile. DAZN condamne fermement cet acte intolérable et indigne. DAZN prendra toutes les mesures nécessaires, notamment judiciaires, pour garantir la sécurité de ses équipes », a publié DAZN ce samedi après l’incident survenu ce vendredi au Vélodrome.

❌ | Parce que ces gestes n’auront jamais leur place dans le football… Soutien @AmbreGodillon ! ❤️💪#OMAJA pic.twitter.com/3LGFGY9i0Y — DAZN France (@DAZN_FR) November 8, 2024

Après sa lourde défaite contre le PSG (0-3) il y a deux semaines, l’Olympique de Marseille encaisse une nouvelle défaite à domicile, cette fois face à Auxerre (1-3), lors de la onzième journée de Ligue 1. Malgré un penalty transformé par Mason Greenwood à la 65e minute, l’OM n’a pas pu renverser la vapeur. Auxerre, de son côté, a ouvert le score grâce à Lassine Sinayoko (10e), un deuxiéme par Gaëtan Perrin juste avant la pause (43e), puis a creusé l’écart avec Hamed Junior Traoré juste avant la mi-temps (45e).

Au classement, Marseille conserve sa place provisoire de deuxième, tandis qu’Auxerre, grâce à cette victoire, grimpe à la sixième position.



Ulisses Garcia s’est exprimé après la défaite 1-3 face à l’AJA au micro de DAZN: « C’était très dur. Le coach a pu parler, mais ce qu’il se dit dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. Auxerre a fait un bon match. A la maison, on avait à cœur de faire beaucoup mieux. On ne peut pas commencer un match comme ça et prendre autant de buts en première mi-temps. On a réussi à marquer, mais ce n’est pas assez. On a des idées de jeu, on a essayé de les mettre en place. Aujourd’hui, ça n’a pas fonctionné. Les supporters sont là, ils donnent tout et nous, on n’arrive pas à répondre. C’est insuffisant. On voulait rebondir après Nantes. On va travailler et avoir du caractère. »