OM / Akhenaton : Jump, trop associé à l’image du club pour la changer ?

Ce dimanche sur les ondes de RMC, Damien Perrinelle, ancien joueur professionnel est revenu sur les propos d’Akhenaton à propos de Jump. L’ancien défenseur d’Istres n’a pas l’air d’être d’accord avec le rappeur d’IAM.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Akhenaton s’est exprimé sur la musique d’entrée de l’Olympique de Marseille : Jump de Van Halen. Selon lui, il faudrait la changer pour en faire du rap.

« On va la déboulonner. Cette musique, elle m’horripile ! Les années 1980, ce n’est pas mon truc. Et le synthé est vraiment trop horrible. Si les dirigeants le souhaitent, IAM peut remixer « Jump » pour en faire un rap, on va mettre un peu de basses là-dedans. » Akhenaton – Source : L’Equipe (19/07/20)

on ne se dit pas : ah c’est Van Halen. Tu te dis : c’est la musique de l’OM — PERRINELLE

Cette déclaration a forcément fait réagir dans les médias et chez les supporters. Sur RMC, Damien Perrinelle, ancien joueur pro, s’est insurgé. L’ex défenseur de Ligue 2 et de MLS pense que cette musique est trop associé au club pour la changer.

« Aujourd’hui, quand on entend cette musique, généralement on ne se dit pas : ah c’est Van Halen. Tu te dis : c’est la musique de l’OM. Dernièrement, ils ont voulu faire la même chose à Paris et il y a eu des contestations. » Damien Perrinelle – Source : RMC (After Foot du 19/07/20)