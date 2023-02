OM : Akhenaton souhaite une association en attaque !

Recruté pour 32 millions d’euros à Braga, Vitinha a l’étiquette du futur 9 titulaire à l’OM. Malgré un premier match raté contre Nice avec une défaite 1-3, Akhenaton souhaite le voir titulaire en coupe de France contre le PSG. Notamment en l’associant avec Sanchez.

J’essayerai d’associer Sanchez et Vitinha contre Paris

»Les meilleurs matchs de Dimitri c’est lorsqu’il rentre en cours de partie. Je trouve à chaque fois qu’il a fait des entrées incroyable, avec des gestes techniques propres. J’ai beaucoup de respect pour les joueurs de l’OM qui ont apporté énormément de choses pour le club. Mais le respect ça ne veut pas dire que tu dois rester sur le terrain ad vitam aeternam. Mais je le trouve meilleur quand il rentre en cours de jeu que quand il était titulaire. Moi j’essayerai d’associer Sanchez et Vitinha pour ce match là. » Akhenaton – Source : Football Club de Marseille (7/02/2023)

Même ça il ne l’a plus – Riolo

« Franchement Payet c’est un vrai souci. A la limite tu te dis il ne peut plus pressé, il n’a plus l’intensité dans le jeu, et ce soit il n’a même plus la qualité de passes , il rate quasiment tout. Même ça il ne l’a plus. On peut tourner en rond, parler de tactique mais il y a à un moment donné ce que font les hommes sur le terrain » Daniel Riolo – Source RMC Sport (05/02/2023)