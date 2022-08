OM : « Alexis Sanchez, une première réussie mais une grosse frustration… »

Une première réussie mais une grosse frustration.

L’OM a définitivement fait un grand coup en récupérant Alexis Sanchez. L’attaquant chilien a été titularisé pour la première fois au Vélodrome et a épaté les supporters par sa justesse technique et sa vision de jeu. Il a dynamisé l’aspect offensif mais son positionnement semblait le perturber quelque peu. On aurait préféré le voir derrière un autre attaquant et surtout aux côtés de Dimitri Payet. Deux joueurs avec une telle aisance technique, ça peut faire des étincelles…