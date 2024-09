OM : Alfred Duncan, Wesley Fofana, Ismaël Bennacer…Les 3 infos mercato de la semaine

Comme chaque semaine, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce samedi 28 septembre 2024, la piste Duncan étudiée cet été, l’intérêt toujours présent pour Wesley Fofana, et les propos de l’agent d’Ismaël Bennacer.

1 – Un ancien joueur de De Zerbi visé cet été ?

L’Olympique de Marseille a exploré de nombreuses pistes durant le mercato estival pour renforcer son milieu de terrain. Des anciens joueurs de Roberto De Zerbi ont notamment été contactés. Parmi eux, Alfred Duncan a donc visiblement suscité l’intérêt du club marseillais. C’est en tout cas ce que rapporte le média italien Tutto Mercato. Âgé de 31 ans, ce milieu de terrain international ghanéen a évolué sous les ordres de De Zerbi à Sassuolo. Au terme de son contrat avec la Fiorentina, Duncan a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Italie avec Venise. De son côté l’OM a réussi à recruter deux joueurs de très haut niveau au milieu de terrain avec Adrien Rabiot (29 ans) arrivé libre il y a une dizaine de joueurs seulement, et l’ancien joueur de Tottenham Pierre-Emile Højbjerg (29 ans). Quant à Alfred Duncan, il figurait certainement dans une liste très élargie de joueurs de compléments.

2 – L’OM toujours intéressé par ce défenseur de Premier League ?

Il y a quelques semaines, pendant le mercato estival, les dirigeants marseillais ont fait une offre à un défenseur central de Chelsea : Wesley Fofana. Ce dernier a décliné l’offre de Medhi Benatia, mais il serait prêt à rejoindre le club un jour. « J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Mehdi Benatia de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif (ndlr, en fait conseiller du président Pablo Longoria, officiellement). C’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club. Et après l’Olympique de Marseille, on verra un jour. J’ai encore un contrat jusqu’en 2029. On verra bien après ça. Je ne m’en suis jamais caché. C’est ma ville, c’est mon club, je suis supporter de l’Olympique de Marseille. Si ça se trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille. Je peux aussi faire toute ma carrière à Chelsea on verra bien, » a ainsi déclaré le marseillais a nos confères de FreeFoot.

Selon les informations de CaughtOffside, le transfert de Wesley Fofana dans le club de sa ville natale n’a pas totalement été abandonné. Pablo Longoria garde le dossier ouvert sur le coin de son bureau, en espérant que l’international français change d’avis.

3- L’agent d’Ismaël Bennacer est cash !

Cette semaine, l’agent d’Ismaël Bennacer, Enzo Raiola a expliqué à Tuttosport que le milieu de terrain n’avait pas envisagé un départ cet été. « Ce qui s’est passé est assez simple. Il y a eu des discussions avec quelques clubs, mais lui n’a jamais remis en question son envie de rester à Milan. Je rappelle que le marché arabe n’est pas ouvert tous les jours et tous les joueurs ne peuvent pas aller en Arabie saoudite. Les Rossoneri souhaitaient également qu’il reste et c’est toujours difficile de trouver une autre équipe en Europe. On est bien à Milan, c’est un club important. Ce n’est pas simple de quitter l’AC Milan ». L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM a de toute façon fermer cette piste.

