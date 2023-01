OM : Allez Ruslan… fais péter !

Mama mia qu’on se sent bien ! Mais nous avons traversé tellement d’épreuves qu’il faut nous interdire de nous épancher, d’en faire trop, de céder à l’enflammade. Non, les amis savourons en silence, juste conscients d’avoir en cette période favorable une équipe qui répond à nos désirs.

Ce soir l’OM sera en situation de nous offrir une 6e victoire d’affilée en championnat, ce n’est pas rien. Le Mano a mano est enclenché avec les lensois, ce n’est pas le moment de flancher, surtout qu’ils recevront les pauvres auxerrois juste avant notre match. Ils devraient nous devancer de 5 points au démarrage de notre réception de Lorient.

Le Stade Vélodrome sera plein, comme d’habitude oserais-je dire si je ne trouvais pas formidable, incroyable, cet enthousiasme populaire qui ne se dément pas en terme d’affluence pour le plus grand club français.

Les lorientais qui ont fait une petite incursion sur le podium, continuent de naviguer guère loin derrière nous désormais.

Ce serait une grossière erreur de les négliger comme nous avons pu le faire contre Ajaccio avant la Coupe du Monde, au prétexte que nous aurions acquis des certitudes. Il va falloir encore cravacher, produire du jeu, prendre des initiatives tranchantes, récupérer les ballons à la perte, être des chiens derrière, et harceler l’arrière-garde merlue.

Notre jeu est désormais connu de tous. S’imposer face à des dispositifs préparés à subir, ayant travaillé quelques parades, implique un investissement sans faille de tous ceux qui fouleront la pelouse du Vélodrome avec le maillot blanc sur le dos. Comme d’habitude, il nous importera que la réussite défensive et offensive soit au rendez-vous. Attention !

Clauss sera-t-il dispo ou faudra-t-il encore attendre, Malinovskyi intègrera-t-il l’équipe de départ ? Nous verrons bien, c’est au staff de juger, mais il y a déjà de quoi faire avec les valides. M’Bemba sera sous la menace d’un 3e carton synonyme de suspension future, il devra se méfier de son tempérament et des provocations adverses.

Il est certain que nous n’avons pas envie que ça s’arrête. De descendre de notre petit nuage. Nous n’avons pas envie de regagner nos pénates après le match avec une perte de points, en ayant recédé du terrain aux Sang et Or. Le Vélodrome va pousser comme dans les grands soirs, histoire de bien faire sentir à notre Ukrainien, ainsi qu’à sa famille, dans quelle ville de fous de ballon ils sont tombés. Le Vélodrome rugira parce qu’il sait par expérience que ce genre de match n’est jamais facile. Allez l’OM, fais-les tous trembler. De préférence avec un coup de pétard de Ruslan Malinovskyi, notre nouveau canonnier.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert