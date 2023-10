OM : Almeyda prépare le match retour !

En conférence de presse d’après match, l’entraîneur de l’AEK Athènes, Matias Almeyda est revenu sur la défaite de son équipe face à l’OM. Il évoque le scenario du match et prépare le match retour !

Matias Almeyda s’est exprimé en conférence de presse d’après match. « Je veux analyser le match plus que l’arbitrage, même si les faits de jeu ont changé la partie. Je garde les premières minutes de la deuxième période, qui ont été très bonnes. L’OM ne nous était pas vraiment supérieur et le match était sous contrôle. Mais après le premier penalty, le match a changé. Le deuxième a ensuite mis fin au match. Il faut continuer, féliciter l’adversaire. Nous sommes une équipe, les erreurs arrivent et concernent toute l’équipe. On reste dans la course, rien n’est fait et on est prêts à se battre. »

Gennaro Gattuso est revenu sur l’ambiance au stade vélodrome avec un tifo exceptionnel virage sud et un nouveau record d’affluence pour un match européen à Marseille.

« On va peut-être dire que je fais un peu le saint, mais dans ce monde dans lequel on vit, ce sont des images qu’on devrait voir plus souvent. Ca fait deux ans qu’on voit, qu’on entend des choses très dures, donc voilà, ce genre de belles actions, quand on voit que tous les jours on parle de guerre, ça fait deux ans qu’on voit, qu’on entend des choses très dures, donc voilà, cette amitié ou ce jumelage entre les clubs, je pense que c’est quelque chose qui devrait être plus fréquent et qui apporte de l’enthousiasme et une cohésion aussi dans le monde du football.(…) L’ambiance était incroyable. Un stade comme ça, c’est une valeur ajoutée. Je leur ai rappelé qu’il faut être fier d’avoir fait ce record de spectateurs ce soir, » a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM, Genarro Gattuso au terme de la rencontre.

