OM : Altercation entre un supporter et le responsable de la sécurité marseillais à Strasbourg?

L’Olympique de Marseille s’est déplacé à Strasbourg ce samedi. Un match nul qui a le goût de défaite pour les supporters. L’un d’entre eux a eu d’ailleurs des mots qui n’ont pas plu au responsable de la sécurité du club.

Ce samedi, l’OM s’est déplacé à Strasbourg pour la 13e journée de Ligue 1. Malgré l’avance de deux buts des Marseillais, le club a concédé deux autres buts en fin de rencontre ce qui n’a fait prendre à l’OM qu’un point de ce déplacement en Alsace.

Forcément après le match, la frustration était de mise côté supporters. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont été très virulents envers l’équipe et surtout envers le coach Igor Tudor qui a, selon plusieurs analystes, gâché la rencontre avec des changements discutables.

Alexandre Neyton a dû être calmé par le staff pour ne pas en venir aux mains

Un supporter marseillais en déplacement à Strasbourg aurait eu des mots très durs envers le coach croate. D’après L’Equipe, ce dernier serait resté dans les tribunes après la rencontre et aurait parlé à l’entraîneur de façon très bruyante. Alexandre Neyton, le responsable de la sécurité de l’OM aurait perdu son sang froid face à la véhémence du supporter.

Il aurait alors hurlé sur ce dernier et aurait eu un échange un peu musclé. Pas de coups échangés mais des membres du staff ont dû intervenir afin que cet ancien de la DGSE n’en vienne pas aux mains. Après 4 matchs sans victoires en Ligue 1, la tension monte entre les supporters et le club.

Tudor ne fait pas toujours les bons choix– Paganelli

« En ce moment, Tudor ne fait pas toujours les bons choix. Je suis plutôt fan de Tudor, j’aime ce qu’il apporte. Il a intérêt à se mettre à la hauteur de l’événement. A Marseille tu as intérêt à marquer des buts et à faire un gros match. La connaissance du football c’est ça aussi. Tu vas à Strasbourg et tu sais que même à la 80e minute tu peux encore te prendre deux ou trois buts. La connaissance du foot français est importante ainsi que la connaissance de l’événement. Et Tudor doit se mettre à la hauteur de cet événement. C’est important de parler de l’entraîneur car c’est lui qui fait l’équipe, l’organisation et la tactique pendant le match. Quand on est à Marseille, qu’il y a 80 000 personnes derrière toi, que tu dois gagner un match, tu dois te dire, on va aller gagner le match. » Laurent Paganelli– Source: C+ (30/10/22)