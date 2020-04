OM: Alvaro annonce son objectif numéro 1 !

Bonne pioche de l’été dernier, le défenseur espagnol Alvaro s’est imposé comme un élément stabilisant de la défense olympienne. Son arrivée s’était négociée dans le cadre d’un prêt, l’option d’achat serait d’ores et déjà levée…

Plusieurs médias avaient estimés cette option d’achat entre 4 et 8M€. Le joueur lui même avait précisé que l’option devrait se lever selon un nombre de matches disputés (voir ci-dessous). Cependant, selon AS, l’option n’était pas obligatoire mais l’OM va l’a valider. Selon le médias espagnol, les deux parties avaient déjà convenu que le club français paierait les quatre millions d’euros dépensés par Villarreal pour son contrat. Dès que le mercato estival sera ouvert, l’Olympique devra rendre cet achat effectif et payer ce montant de 4M€.

Il a révélé l’importance de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

La Ligue des Champions, un objectif primordial pour moi– Alvaro

Il a accordé une interview au média espagnol Diaro La Grada :

« L’équipe et moi-même faisons une bonne année, nous aimerions terminer le cours et être en mesure de résister aux Champions League, une compétition que je n’ai jamais jouée et qui est un objectif primordial pour moi. En éliminant une blessure au péroné, j’ai tout joué, à un bon niveau. . Qu’est-ce que je peux demander de plus après un changement aussi important que celui que j’ai fait l’été dernier ! Je suis très heureux du pas accompli. » Alvaro Gonzalez— Source: Diario La Grada