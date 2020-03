OM : « Alvaro, Caleta-Car, Kamara, c’était l’axe solide de la défense… Et là tu ne l’avais pas ! »

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point face à Amiens au Vélodrome. Selon Nicolas Filhol, la blessure de dernière minute de Caleta-Car a couté cher aux Marseillais…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre les trois points face à Amiens malgré le fait d’avoir mené 2-0…

Strootman n’a pas le volume de jeu de Kamara

En debrief de la rencontre au Vélodrome, nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol sont revenus sur les performances des joueurs marseillais en compagnie de notre consultant Jean-Charles De Bono. Selon Nicolas Filhol, l’absence de Caleta-Car a vraiment causé du tort à l’OM lors de cette rencontre.

« Il faut souligner qu’avec la blessure de dernière minute de Caleta-Car, ça a changé l’équipe. Si l’OM ne prenait pas de buts, c’est aussi parce qu’il y avait Alvaro, Caleta-Car et Kamara devant. Ce trio était l’axe solide de la défense. Et là, tu ne l’avais pas. On a senti Alvaro moins bon, un peu en dedans. Même si Strootman fait un match correct, il n’a pas le volume de jeu de Kamara »

Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

