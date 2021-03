OM : Alvaro, Caleta-Car… Le record peu reluisant de la défense marseillaise !

Cette saison a été très mouvementée pour les joueurs de l’Olympique de Marseille, tant sur le terrain qu’en dehors. Côté relation avec les arbitres, les défenseurs marseillais sont les plus mauvais élèves d’Europe !

Après des débuts plus que corrects niveau comptable avec André Villas-Boas, les Marseillais ont connu deux coachs : Nasser Larguet et Jorge Sampaoli. Côté jeu, il y a eu du mieux depuis l’arrivée de l’Argentin, même chose niveau intensité et motivation.

ALVARO ET CALETA-CAR, MAUVAIS ELEVES DANS LES CARTONS JAUNES !

Une constante entre les trois coachs est tout de même à signaler : le nombre de fautes commises par les joueurs de l’Olympique de Marseille. BeSoccerPro, une page espagnol spécialisée dans le football sur Twitter a publié un classement des joueurs ayant reçu le plus de cartons jaunes depuis le début de la saison.

En Europe, la paire défensive la plus sanctionnée est celle de l’Olympique de Marseille avec le duo en charnière Alvaro / Caleta-Car. L’Espagnol comptabilise 10 cartons jaunes alors que Croate a écopé de 8 avertissements de la part des arbitres. Ils égalisent les Colchoneros Felipe et Savic qui ont reçu respectivement 5 et 13 cartons jaunes.