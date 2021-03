OM : Alvaro détaille la méthode Sampaoli pour « enchanter les supporters » !

Dans un entretien accordé à Téléfoot qui sera diffusé en intégralité ce dimanche, Alvaro Gonzalez s’est exprimé sur le nouveau coach, Jorge Sampaoli.

Alvaro Gonzalez est l’un des joueurs les plus appréciés de l’Olympique de Marseille. Grinta, expérience et régularité font de lui le chouchou des supporters avec Kamara.

Il est là pour gagner, attaquer, jouer avec le ballon — ALVARO

Ce dimanche, une interview donnée à Téléfoot sera diffusée sur TF1. En attendant, un extrait a été publié sur le compte Twitter de l’émission. L’Espagnol détaille la méthode Sampaoli.

« Je veux rester ici pour beaucoup de temps. Je suis content, je suis tranquille, je me sens bien ici. Dès le début, Jorge Sampaoli est venu avec une idée très claire en tête. Il a des consignes très précises à appliquer sur le terrain. Il est là pour gagner, attaquer, jouer avec le ballon. Comme je te l’ai dit, il va enchanter les spectateurs, les Marseillais. On a vu des changements sur les derniers matchs, mais on peut faire encore mieux » Alvaro Gonzalez – Source : Téléfoot (20/03/21)