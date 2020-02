OM : Alvaro dévoile ce qu’il apporte à l’effectif marseillais !

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Alvaro Gonzalez s’est exprimé sur sa façon de défendre et son leadership…

En conférence de presse avant le déplacement à Lyon, Alvaro Gonzalez a évoqué son intégration à l’Olympique de Marseille et la place qu’il a pris dans le club.

Il faut aussi avoir des personnalités pour être des gagnants — ALVARO

Leader dans l’âme, le défenseur espagnol s’est vite imposer comme l’une des voix du vestiaire et sur le terrain. Dans un entretien accordé à L’Equipe, il a avoué que sans cette « grinta », il n’évoluerait pas dans les plus grands championnats européens…

A LIRE AUSSI : OM : La confession d’Alvaro sur les difficultés de Benedetto…

« Un défenseur dur ? Non ! C’est ma façon de jouer ! Il y en a qui se distinguent parce qu’ils sont très bons balle au pied, d’autres parce qu’ils défendent et sont durs, tranchants. Si je n’avais pas ce caractère et que je ne jouais pas comme ça, je ne serais pas au haut niveau, dans l’un des meilleurs Championnats d’Europe (…) Ricardo Carvalho sait quelle est la structure du jeu en France. Avant que je rentre sur le terrain, il vient toujours me voir pour me dire la même chose : « Alvaro, du calme, et place tes partenaires sur le terrain. » Dans tous mes clubs, j’ai été capitaine. (…) Il faut aussi avoir des personnalités pour être des gagnants, ne jamais se relâcher, ne pas s’habituer à ce qui va bien. C’est l’une des choses que je peux apporter. »

Alvaro Gonzalez – Source : L’Equipe