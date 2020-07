OM : « Alvaro doit faire mieux! »

Extrait de notre revue d’effectif sur les défenseurs centraux concernant la saison 2019/2020. L’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol (journaliste) et Benjamin Courmes (journaliste) reviennent sur le cas d’Alvaro Gonzalez

Dans la défense de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez s’est tout de suite imposer comme un patron ! L’ancien joueur de Villareal qui est maintenant officiellement sous contrat avec l’OM n’a pas complètement convaincu Jean-Charles De Bono et nos journalistes Nico et Ben. Selon eux, il peut faire mieux.

Il n’a pas toujours fait des grands matchs

« Il a été moins régulier que ce que je pensais. Je le mets entre gentil et bon joueur. A 30 ans, avec son expérience, il peut apporter plus. Beaucoup beaucoup plus. Il n’a pas toujours fait des grands matchs. On lui a changé beaucoup de fois de partenaire, il a dû s’adapter aussi… L’OM a été sur une bonne dynamique en terminant 2e mais lui, il aurait pu faire un peu plus. Je demande à voir mieux la saison prochaine, je l’encourage »

Jean Charles De Bono – Source : FootballClubdeMarseille.fr

Retrouvez l’intégralité de la revue d’effectif sur les défenseurs centraux ci-dessous :