OM : Alvaro envoie un message à ses détracteurs (concernant son genou)

Sorti sur blessure face au PSG hier soir, Alvaro devait passer une IRM ce lundi. Le défenseur espagnol vient de poster message rassurant via compte Twitter : « mon genou va bien, ce n’est pas grave. »

Le défenseur espagnol a profité de ce message pour envoyer un message à tous ceux qui lui souhaite du mal…

Je suis bien, mon genou va bien, ce n’est pas grave. On va travailler pour être (de retour) le plus tôt possible. Merci à tous ceux qui me souhaite du mal, désolé Alvaro est fort et il va revenir le plus tôt possible. Mon genou va bien, merci beaucoup on continue, allez l’OM ! Alvaro – source : Twitter (08/02/2021)