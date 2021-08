OM : « Alvaro est beaucoup sous estimé »

Après avoir enregistré les arrivées de Léonardo Balerdi, Luan Peres ainsi que de William Saliba, Alvaro pourrait être le grand perdant cette saison. En effet, Jorge Sampaoli pourrait faire confiance à ses 3 nouveaux défenseurs cette saison. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Adam Lablack estime qu’Alvaro est un jouer trop sous estimé !

Il pourrait être le grand perdant de ce renouveau dans l’effectif. Considéré comme le leader de la défense depuis son arrivée il y a deux ans, Alvaro pourrait être barré par la concurrence de Léonardo Balerdi, Luan Peres ainsi que William Saliba arrivés tous les trois lors du mercato estival. Depuis le début de la préparation estivale, Jorge Sampaoli semble accorder sa confiance aux nouveaux arrivants. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, notre invité, Adam Lablack estime qu’Alvaro est un jouer trop sous estimé et que l’OM pourrait le perdre s’il joue peu !

Alvaro, c’est le vrai leader de défense qu’on a – Adam Lablack

« Moi je pense qu’Alvaro, c’est le vrai leader de défense qu’on a. Pour moi Alvaro il est beaucoup sous estimé, pas simplement dans sa capacité individuelle mais dans ce qu’il apporte et dans la direction de la défense. Et ça c’est un travail tactique, de placement, de communication. Il y a des défenseurs qui sont peut-être meilleurs individuellement que lui dans ce qu’ils vont apporter sur un duel. Mais en terme de patron de défense, je pense que c’est le seul qu’on a à l’heure actuelle. Ma crainte, c’est que Sampaoli fait un petit peu de Balerdi son petit chouchou argentin et qu’il l’installe dans ce rôle au détriment d’Alvaro. Et je pense qu’on le perd. Je ne dis pas qu’Alvaro est un défenseur absolument phénoménal mais je pense qu’il est sous estimé dans ce qu’il apporte collectivement à la défense. Alvaro fait beaucoup moins d’erreurs. J’ai l’impression que certains joueurs, quand on leur colle une réputation on ne voit plus leurs qualités. Pour Alvaro, c’est pareil. Ce n’est pas le meilleur relanceur du championnat de France mais il a fait à plusieurs reprises des passes qui cassent les lignes. Rappelez-vous l’an dernier contre Nîmes quand il lance Benedetto sur une longue transversale et Benedetto fait un super amorti et marque. Et ça on en parle jamais. Il a cette image de « gars qui ne sait pas trop relancer » et du coup même quand il le fait on le voit plus. Je ne suis pas en train de dire que c’est notre meilleur relanceur mais je trouve qu’on a tendance à oublier ses qualités. On lui a collé cette réputation de défenseur moyen de Liga depuis qu’il est arrivé. Et je pense qu’on oublie beaucoup son apport. Je pense que quand il y a des joueurs comme ça qui ont ce côté « leader » et que tu les enlèves de ce rôle, tu peux les perdre complètement. » Adam Lablack – Source : Débat Foot Marseille (09/08/2021)