OM : Alvaro explique pourquoi les supporters vont « à nouveau prendre du plaisir » avec Sampaoli !

Interviewé par l’émission Téléfoot, le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez s’est montré enthousiaste par l’arrivée de Jorge Sampaoli. Et il dévoile pourquoi le coach argentin est l’homme de la situation…

« On a vécu des moments difficiles que ce soit pour la ville de Marseille, le club, les supporters et nous. Les incidents à la Commanderie ? Je n’avais jamais vu ça, mais je me sens aussi responsable car j’ai été le premier à aller au front, à la guerre. Je me reconnais dans ce genre d’ambiance, car ma mentalité est de toujours faire face. J’ai toujours joué avec cette mentalité : à Marseille les gens sont comme moi. Je suis très fier d’être ici et j’espère y rester encore le plus longtemps possible. Maintenant une nouvelle ère commence avec Sampaoli. Il est venu avec un football spectaculaire, basé sur l’attaque et la possession. Les supporters vont à nouveau prendre du plaisir. Il pense beaucoup, analyse tout. Je n’avais jamais connu un entraîneur aussi méthodique sur le terrain. Et c’est très sympa à voir. Il a vraiment la mentalité qu’il faut pour être à Marseille, celle d’un gagneur ! » Alvaro Gonzalez – Source : Téléfoot (21/03/21)