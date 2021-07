OM : « Alvaro, Guendouzi… On a besoin de joueurs de tempérament ! »

Depuis le début de la préparation estivale des joueurs comme Álvaro ou Mattéo Guendouzi se montrent très hargneux sur le terrain. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono et Stéphane Sparagna nous expliquent que l’OM a besoin de joueurs comme eux avec du tempérament !

Alors que l’OM s’apprête à disputer son sixième match amical face à Saint-Étienne, on a pu constater que l’ensemble des joueurs étaient investis et expressifs sur le terrain depuis le début de la préparation estivale. Parmi eux, Álvaro ou encore Mattéo Guendouzi qui sont des joueurs réputés pour avoir du tempérament. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, cet énervement est lié à la fatigue des joueurs olympiens.

QUAND ON EST PAS PRÊT PHYSIQUEMENT, ON A TENDANCE À S’ÉNERVER – JEAN-CHARLES DE BONO

« Je pense avoir une petite réponse à ça. Souvent, nous, joueurs, quand on est en pleine préparation et qu’on est pas bien dans une rencontre, qu’on est pas prêt physiquement on a souvent tendance à crier et à se disperser sur le terrain. Je pense que c’est un petit peu ça. Parce que si tu es bien physiquement tu n’as pas de raison de t’énerver. Après on a tendance à déborder sur certaines choses qu’on ne ferait pas si on était bien prêt. Moi ça m’est arrivé souvent quand je n’étais pas bien physiquement de m’énerver, de m’en prendre à quelqu’un, de crier sur l’arbitre. J’ai l’impression que tu évacues tes nerfs parce que tu n’es pas prêt. C’est peut-être l’une des réponses. Álvaro on sait comment il est, comment il fonctionne. On sait ce qu’il s’est passé l’année dernière avec Paris et Neymar, comme il est sur le terrain. Il a tout le temps été comme ça. Après il y a la qualité physique qui entre en jeu parce qu’on loupe quelques passes on s’excite un petit peu plus. Guendouzi, je pense qu’avec sa jeunesse il va falloir qu’il temporise un petit peu parce qu’il a souvent tendance à mettre des petits coups qui pourront peut-être le pénaliser. Mais le talent, il l’a. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)