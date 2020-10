OM – Alvaro : « Le cauchemar est en partie terminé! »

La décision de la LFP est tombée hier soir, Alvaro n’écope d’aucun match de suspension car la commission de discipline s’est montré dans l’incapacité de vérifier la véracité des accusations de Neymar à l’encontre du défenseur espagnol…

Via son compte Twitter, le défenseur olympien a rapidement réagi à cette décision.

Je n’ai jamais été et je ne serai jamais raciste — Alvaro

« Le cauchemar est en partie terminé avec une décision méritée. Je n’ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l’OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain.»

Alvaro Gonzalez – source : Twitter (30/09/2020)

Este mal sueño se ve, en parte, recompensado con una sentencia más que merecida. Nunca he sido ni seré una persona racista. Muchas gracias al @OM_Officiel por la confianza y fidelidad, también a nuestra gran afición por tanto, tanto cariño. ¡Nos vemos en el césped! 🙌🏼💙 — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 30, 2020

LE COMMUNIQUÉ DE LA LFP :

3ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 13 septembre 2020

Comportements de M. Alvaro GONZALEZ, joueur de l’Olympique de Marseille et de NEYMAR JR, joueur du Paris Saint-Germain

Après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Alvaro GONZALEZ à l’encontre de NEYMAR JR durant la rencontre ni de NEYMAR JR à l’encontre d’Alvaro GONZALEZ.

En conséquence, la Commission décide qu’il n’y a pas lieu à sanction.