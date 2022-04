OM : Alvaro, le sujet qui fâche

C’est un sujet embarrassant pour l’OM et qui a donc été mis sur la table lors de la dernière conférence de presse. Quid d’Alvaro ? Pau Lopez n’a pas voulu s’exprimé estimant que ce n’était pas à lui, joueur d’en parler, Jorge Sampaoli a été assez vague…

Alvaro ne s’entraine plus avec le groupe professionnel. Le défenseur espagnol est parti en Espagne pour se ressourcer dixit l’OM. Le responsable de la Communication, Jacques Cardoze avait confié à l’AFP : « Il est en Espagne avec l’accord du club. Il n’y a pas de confit, ni de mise à l’écart. Un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine ». Une situation qui interroge la presse et donc qui a été posé à Pau Lopez.

Pas à Pau Lopez de parler d’Alvaro

Logiquement, le compatriote d’Alvaro n’a pas voulu prendre de position dans ce dossier. Lopez a renvoyé les journalistes vers le joueur et le coach de l’OM lors de la conférence de presse d’avant match jeudi : « C’est une chose dont on ne doit pas s’occuper. Il faut voir cela avec les personnes concernées, le club, Alvaro, Sampaoli. Ils expliqueront ce qu’il s’est passé, leur point de vue. Nous ne devons pas nous en mêler ».

Sampaoli sait que cela peut causer des problèmes en cas de blessure

Logiquement, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’absence d’Alvaro, le coach argentin n’a pas été très clair dans sa réponse : « Avaro est en Espagne, en accord avec le club. C’est un peu difficile pour l’avenir, mais il faut voir la réalité des faits. Il y aura des inconvénients s’il y a des blessures, il y a déjà des joueurs blessés comme Balerdi et Konrad. Ce n’est pas très clair non plus. On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons ».

Le coach argentin a quand même laissé entendre qu’il avait accepté l’idée de se passer de ses services. Le journaliste pour le media RMC, Florent Germain l’a relancé pour savoir si c’était sa décision de ne plus compter sur Alvaro. Sampaoli s’est dit surpris de relancer ce thème alors qu’aucune question n’avait été posé sur l’ASSE : « J’ai déjà donné ma réponse. Je trouve que c’est dommage de gâcher une question sur ce thème. Il y a des choses plus importantes, comme le match contre Saint-Étienne dont on a très peu parlé ».

Florient Germain a tenu a précisé qu’il s’était permis de le relancer car sa premiére réponse n’était pas claire, ce à quoi le coach lui a répondu : « Je ne peux pas me mettre à votre place et avoir votre analyse… » Un sujet sensible donc, mais qui semble par contre assez clair, Alvaro va devoir se trouver un autre club.