OM: Alvaro prend position concernant la fin du championnat !

Le championnat de France est suspendu suite à la pandémie de Covid-19. La reprise nécessiterait de gros moyens médicaux qui pourraient freiner le gouvernement, mais Alvaro souhaite aller au bout de la compétition…

Le déconfinement est planifié pour le 11 mai selon Emmanuel Macron, le président de la République. Pourtant, la reprise du football pourrait quant à elle se faire au début du mois de juin selon les dernières informations.

Alvaro a donné son sentiment sur une éventuelle reprise du championnat.

Ce serait plus logique pour tout le monde– Alvaro

Il s’est exprimé au micro de Téléfoot:

« Le meilleur pour tout le monde, ce serait de finir le championnat, par exemple pour nous qui jouons une place qualificative en Ligue des Champions, ou d’autres qui ne veulent pas descendre en Ligue 2. C’est une situation compliquée aussi pour eux, ce serait injuste d’arrêter le championnat et de ne pas réaliser nos objectifs. J’espère qu’on finira au mieux même si il faut finir la Ligue 1 un peu plus tard, et tenter de la terminer pour que chacun réalise ses objectifs, et jouer les 38 journées de championnat, ce qui serait le plus logique pour tout le monde. » Alvaro— Téléfoot