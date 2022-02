OM : Alvaro règle ses comptes avec Neymar !

Interrogé par nos confrères espagnols du journal AS, le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez est revenu sur un épisode marquant de son passage à l’OM : son altercation avec le parisien Neymar.

Après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du PSG (1-0) le 13 septembre 2020, le match avait pris une tournure houleuse et s’était conclu sur cinq cartons rouges distribués par l’arbitre. Au terme de la partie, le brésilien Neymar avait fait parler de lui en accusant explicitement Alvaro Gonzalez d’avoir proféré des insultes racistes à son égard. Propos totalement démentis par le principal concerné.

Alors que les journalistes de AS ont demandé à Alvaro lors d’une interview parue aujourd’hui ce qu’il pensait a posteriori de Neymar, ce dernier ne s’est pas fait prier pour tailler en pièces le joueur du PSG. Et préfère penser à autre chose désormais sans revenir sur les dessous de l’affaire.

« Neymar s’est très mal comporté avec moi » — Alvaro Gonzalez

« Je n’aime pas beaucoup me souvenir de lui parce qu’il était laid, il s’est mal comporté footballistiquement et personnellement et je ne veux même pas me souvenir de lui parce que la vérité est qu’il s’est très mal comporté avec moi » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)