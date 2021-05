OM : Alvaro révèle la raison (surprenante) de l’échec en Ligue des Champions !

Le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez a livré une interview au quotidien L’Équipe. Et il revient sur les raisons de l’échec de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions…

Interrogé par L’Équipe pour faire le bilan du club en cette fin de saison, Alvaro Gonzalez n’a évité aucun sujet. Et lorsqu’il a fallu aborder le thème de la Ligue des Champions, le défenseur espagnol y voit un manque de motivation à jouer dans un stade vide…

« L’an dernier, on a passé des moments très beaux, les meilleurs de ma carrière. Je me qualifie pour la Ligue des champions pour la première fois, c’est incroyable. Et là, tu te retrouves à jouer cette compétition dans un Vélodrome vide, sans supporters, c’est très difficile. Je me souviens mieux du premier match amical que j’ai joué ici contre Naples en plein été (0-1, en août 2019) que des matches de Ligue des champions. André avait une super relation avec l’équipe. Mais on ne trouvait plus la motivation. Ce n’est pas une excuse, parce que nous sommes des professionnels. Mais quand tu as joué dix ans devant des stades pleins et que tu te retrouves dans un stade vide… André n’avait perdu la confiance de personne mais il n’est pas parvenu à retrouver la bonne mentalité dans le groupe. Mais c’est un mec exceptionnel, pour moi la meilleure personne que j’ai connue dans ce milieu. » Alvaro – source : L’Équipe (22/05/2021)