OM: Alvaro totalement sous le charme du Vélodrome !

Le défenseur espagnol a accordé un entretien au média espagnol ESPN. Alvaro évoque notamment l’ambiance particulière du stade vélodrome…

Le joueur espagnol est un vraie réussite du début de saison de l’OM. Interrogé par ESPN sur sa nouvelle vie marseillaise, Alvaro s’est dit impressionné par les supporters marseillais…

Je suis venu ici pour cette pression– Alvaro

» Je ne le connaissais pas avant de venir ici. La première fois que je suis venu avec mes parents, on a pris des photos. L’ambiance qui se vit ici a un effet qui te fait sentir la pression. C’est un grand club en France. Non seulement tu dois gagner tous les week-ends mais tu dois le faire bien. Les supporters vivent pour l’OM. Ce qu’ils achètent chaque année, c’est le maillot de l’OM et ils vivent pour lui. Ils te le font sentir de cette manière. Au final, c’est tout ça qui donne toute cette pression. Pour être honnête, je vis ici pour sentir cette pression. » Alvaro— ESPN, Traduction peuple olympien