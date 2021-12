OM : Alvaro, stop ou encore ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-2 face à Brest à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Alvaro, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille voulait enchainer après deux victoires de suite et face à un adversaire en forme. Les marseillais ont clairement réussi leur entame, proposant une maitrise du jeu, un gros pressing et un jeu en mouvement orienté vers l’avant. Gerson a ouvert le score à la 29′ minute, venant confirmer l’ultra domination des hommes de Jorge Sampaoli. Après ce but marqué, l’OM a été moins incisif et plus attentiste, plus particulièrement en seconde période. Sur une frappe anodine et peu appuyée, Kamara a touché le ballon de la main offrant un penalty inespéré pour Brest qui n’avait rien montré jusque là. Cette égalisation surprise a relancé les bretons qui ont même réussi à inscrire un second but sur un exploit d’Honorat. Fatigués, les marseillais non pas su réagir et ont encore manqué d’efficacité devant le but. Les entrées d’Under, Lirola et Milik n’ont pas fait basculer la rencontre. De nouveau aligné dans la défense à trois et pour la 3e fois de suite, Alvaro a été en difficulté face à la vitesse des attaquants brestois, surtout en seconde période…

A lire : Ligue 1 : Nice prend une grosse claque, Lyon en crise, le PSG piétine…l’OM s’en sort plutôt bien au classement !

La note d’Alvaro : 4/10

Son appréciation FCM

Alvaro, stop ou encore ?

Titulaire surprise face à Troyes, le défenseur espagnol s’est installé dans cette défense à trois à la place de Duje Caleta-Car et Léonardo Balerdi. Pour ce 3e match consécutif, Alvaro a été plutôt tranquille en première mi-temps quand son équipe avait le ballon. Cela a été plus compliqué ensuite, quand l’OM s’est exposé. Souvent pris de vitesse, il est trop attentiste sur le but d’Honorat. Son manque de vitesse et son jeu minimaliste peuvent-ils être contrebalancé par son envie ? La question d’un nouveau changement à ce poste va se poser…

Les notes des médias