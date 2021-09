OM: Alvaro très attristé par le décès du jeune supporter

Un minibus transportant des supporters de l’OM est entré en collision avec un camion, après le match face à Angers. Le bilan est d’un décès et huit blessés…

En rentrant du match face à Angers, un jeune supporter de l’Olympique de Marseille âgé de 23 ans, appartenant aux Fanatics, est décédé dans un accident routier. Alors que le minibus était sur le chemin retour, il est entré en collision avec un camion sur l’A85, dans le Loir-et-Cher. Huit blessés sont actuellement à l’hôpital mais leurs vies ne seraient pas en danger. Pablo Longoria se rendra sur les lieux afin de soutenir les victimes.

Le défenseur de l’OM, Alvaro, a adressé un message pour soutenir les victimes :

Il a perdu sa vie pour nous– Alvaro

« C’est un nouveau jour triste pour l’OM, les supporters et les joueurs aussi. Je veux envoyer un message de soutien pour la famille du supporter mais aussi aux blessés qui sont à l’hôpital. C’est un jour très triste pour nous. Je présente mes condoléances à la famille et au groupe de supporters des Fanatics. Vous êtes venus à Angers pour nous. Il a perdu sa vie pour nous. Force à tout le monde, à l’OM, à notre famille, à sa famille. Allez l’OM, on continue les gars. » Alvaro— Source: Twitter (23/09/21)