OM : « Amavi, brouillon et un peu trop ambitieux »

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France hier soir en battant l’US Granville, trois buts à zéro. Les joueurs marseillais ont fait le boulot mais sont loin d’avoir livré leur meilleure prestation de la saison…

Jordan Amavi a mal débuté sa saison 2019/2020 mais la gestion d’André Villas-Boas a permis au latéral gauche marseillais de se réveiller. Mis sur le banc puis réinsérer dans le onze, l’ancien joueur de l’OGC Nice a montré ce dont il était capable. Ce vendredi face à Granville, il n’a pas brillé et est quelque peu retombé dans ses travers…

La note de FCM :

J.Amavi : 4,5/10

L’appréciation de FCM :

Brouillon et un peu trop ambitieux…Dans un match comme celui-ci, on l’a surtout vu devant, tenter des dribbles trop compliqués et avoir un ratio de centres réussis assez faible. Soulignons tout de même que lorsqu’il a fallu défendre, l’ex-niçois a fait ça de manière sobre et sans fioritures.

« Sans vos joueurs, vous n’êtes rien ». Le coach Joan Gallon rend hommage à ses joueurs mais aussi à ses dirigeants et aux bénévoles de @US_Granville (N2) après cette élimination en 16e de finale de la @coupedefrance par @OM_Officiel 3-0 #USGOM pic.twitter.com/4R3jniASUo — Mathieu Billeaud (@MatBilleaud) January 18, 2020