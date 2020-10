OM : « Amavi confirme son rôle de taulier dans cette équipe »

L’OM s’est imposé 0-1 face à Lorient à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jordan Amavi.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a pris les trois points sur la pelouse très mouillée de Lorient. Une victoire obtenue à l’arrachée sur le score de 1-0 grâce à une tête de Balerdi à la suite d’une boulette de Nardi.

Malgré son but, c’est Jordan Amavi qui a retenu l’attention de la plupart des observateurs du football, et également des supporters. Le latéral gauche a brillé lors de cette rencontre et est revenu à un très haut niveau après des mois décevants.

La note de

J. Amavi : 6,5/10

L’APPRECIATION FCM