OM : « Amavi, de mieux en mieux… »

L’OM s’est imposé 3-1 face au FC Nantes ce samedi soir lors de la 12e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jordan Amavi.

Ce samedi, l’OM s’est bien repris face au FC Nantes ! Une victoire plus que satisfaisante sur le score de 3-1 avec du jeu, de la percussions et surtout des buts ! Grâce à un but rapide de Florian Thauvin, les marseillais se sont mis sur de bons rails. Fini l’attitude attentiste, place à du jeu vers l’avant et aux prises de risques. Un choix payant, car Payet puis Benedetto vont s’offrir un but. Au delà de cette victoire face à une petite équipe de Nantes, l’OM s’est rassuré dans sa capacité à créer du jeu, à proposer du mouvement collectif. Dans son couloir gauche, Jordan Amavi a encore était très bon, sans faire la petite erreur qui coûte cher cette fois…

A lire : OM – Nantes // Les Notes de FCM : Payet, Benedetto, Thauvin, enfin tous au niveau !

LA NOTE DE Jordan Amavi : 6,5/10

Son appréciation