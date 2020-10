OM / Amavi : « Mon père m’a dit qu’il ne voulait plus voir ça sur un terrain de foot ! »

Invité en conférence de presse d’avant match OM – Bordeaux, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Jordan Amavi est revenu sur son carton rouge pris lors du match face au PSG au parc des Princes.

Le défenseur de l’OM était présent en conférence de presse ce jeudi au centre Robert Louis Dreyfus. Il est notamment revenu sur la fin de match houleuse face au PSG au Parc des Princes qui lui a valu un carton rouge et une suspension de 3 matchs.

A Lire aussi : Commentaire Suivez la conférence de presse avec Jordan Amavi et André Villas-Boas à partir de 11h00 à 11:26:15

« On va dire que je n’aurais pas dû. Ce ne sont pas des gestes à voir sur un terrain de foot. Mon père m’a dit je ne veux plus voir. Maintenant c’est passé, je vais me tenir à carreau » Jordan Amavi – Source Conférence de presse