OM : Les joueurs remontés contre le président Eyraud ?

Ce lundi, le journal l’Equipe consacre un article aux rapports tendus entre le président Eyraud et l’effectif olympiens. Les joueurs sont en conflits avec JHE depuis plusieurs mois et la suppression des primes, la diminution des salaires liée avec la crise du Covid 19 n’arrange rien. En plus de ces histoires d’argent, ce qui semble particulièrement irriter le vestiaire marseillais est bien le nettoyage du staff lancé par leur président. L’effectif est très attaché à son coach et n’apprécie pas la situation…