OM – Amiens : 4 absents et un retour important côté picard

L’OM va recevoir ce vendredi Amiens en ouverture de la28e journée de Ligue 1. Alors qu’André Villas-Boas doit se passer de Nemanja Radonjic toujours en phase de reprise, l’ASC sera lui amputé de plusieurs éléments…

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, l’entraineur picard, Luka Elsner a confirmé l’absence de son défenseur Bakaye Dibassy. Le joueur souffre de la cuisse suite au match face au RC Strasbourg et ne sera pas du voyage à Marseille. C’est aussi le cas pour Quentin Cornette et Mathieu Bodmer, en phase de reprise et donc forfaits. Buteur lors de la victoire d’Amiens au match aller, Steven Mendoza ne sera pas là non plus. L’attaquant colombien est écarté depuis un mois et reste en instance de départ. Par contre le meilleur buteur du club, Serhou Guirassy effectuera son retour de suspension.

« Mathieu Bodmer est toujours blessé, Bakaye Dibassy et Quentin Cornette ne sont pas du déplacement à Marseille. Mendoza est apte au niveau médical depuis un moment mais c’est le choix du club que de le laisser dans cette position ». Luka Elsner – source : Conférence de presse