OM – Amiens : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Amiens ce vendredi pour le compte de la 28e journée Ligue 1. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

OM-Amiens à 20h45 sur canal + Sport

Le groupe



Olympique de Marseille

Le groupe de l’OM

Gardiens

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs

Alvaro, Perrin, Kamara, Sarr, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Abdallah,

Milieux

Strootman, Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour #OMASC ⤵️ pic.twitter.com/PRVnZJxqwa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2020

Le groupe de amiens

Gardiens :

Gurtner, Dreyer

Défenseurs :

Calabresi, Aleesami, Opoku, Chedjou, Jallet

Milieux :

Monconduit, Blin, Zungu, Kakuta

Attaquants :

Otero, Guirassy, Ghoddos, Konaté, Diabaté, Mbenza, Akolo.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai (ou Sarr) Alavaro Caleta-Car Amavi

Rongier Kamara Sanson

Sarr Benedetto Payet (ou Germain)

Amiens :

Gurtner

Calabresi Opoku Chedjou Jallet

Zungu Monconduit

Ghoddos Kakuta Mbenza

Guirassy

L’Arbitre pour om-amiens

L’arbitre désigné pour OM-Amiens ce vendredi est monsieur est François Letexier

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*) – Ciel partiellement nuageux ( couverture nuageuse 57%) – Pourcentage de pluie : 0% – Température 10°C / ressentie 4°C (prenait les doudounes la sécu!) – Vent : 35 km/h NO – Taux d’humidité : 68 % (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations OM-amiens

(LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 4 NULS 0 VICTOIRES de Amiens

1

Les 5 derniers matchs

Marseille

Nîmes 1-3 OM OM 1 – 3 Nantes LOSC 1-2 OM Lyon 1 – 0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1-0 Toulouse

Amiens

Lyon 0-0 Amiens Amiens 1-2 Monaco Amiens 4-4 PSG Strasbourg 0-0 Amiens Amiens 0-1 Metz

Déclarations d’avant-match

« Mon avenir ? C’est difficile de répondre. Je suis très bien en France. J’ai vécu de très bonnes expériences partout, sauf en Angleterre, j’ai été très bien reçu. En France, tout le monde me respecte, que ce soit les joueurs, le vestiaire, la presse, le public français, pas seulement celui de l’OM. Je suis très bien, mais il y a d’autres choses dont on doit parler. On clarifiera tout ça au bon timing, la qualification n’est pas assurée. Nous sommes des adultes, on parlera en face à face dans le bon timing. Il était un peu plus juste avec 11-12 points d’avance, il l’est un peu moins avec 8-9. Il ne faut pas sauter les étapes. Je suis sous contrat pour l’année prochaine. Quand le club sera prêt, on en parlera. Le public, le respect que j’ai de la France, des autres entraîneurs, c’est incroyable et j’apprécie beaucoup » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Les bons matchs, ça passe par de l’agressivité. Si vous voyez tous les matchs où on a été performant, il y en avait. Il va falloir afficher cet état d’esprit. J’ai confiance en nous, nous avons de bons joueurs même si notre classement en dit autrement. Le coach est derrière nous et nous sommes avec lui ». Serhou Guirassy – source : conférence de presse