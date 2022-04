OM : Amine Harit en difficulté ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 hier soir face au PAOK Salonique en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence et accède au dernier carré. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit en difficulté dans le coeur du jeu.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face au PAOK Salonique en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence hier soir au Stade Toumba. Devant près de 30.000 personnes, les hommes de Jorge Sampaoli ne sont pas tombés dans le piège dressé par les Grecs et rejoignent le dernier carré de la compétition. Avant de se déplacer sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche soir, les Marseillais se mettent donc idéalement en confiance.

En début de rencontre, les Marseillais ont été inquiétés et ont concédé quelques occasions franches. Toutefois, Steve Mandanda s’est montré impérial en réalisant de nombreux arrêts importants, les Phocéens n’ont pas laissé les Grecs ouvrir le score et mettre la pression sur eux. Après avoir résisté dès les premières minutes, les joueurs de l’OM ont ensuite pris l’ascendant minute après minute. Peu après la demi-heure de jeu, les Marseillais ont ensuite insisté en pressant de plus en plus haut. À la suite d’un bon pressing effectué par Mattéo Guendouzi, l’OM initie un contre. L’ancien Gunners progresse et centre le ballon à destination de Dimitri Payet seul dans la surface, qui glisse le ballon au fond des filets comme au match aller. Derrière, l’OM a ensuite été peu inquiété. Valentin Rongier s’est montré précieux en récupérant énormément de ballons dans l’entrejeu. De son côté, Steve Mandanda a repoussé toutes les autres frappes du PAOK. En fin de rencontre, l’OM a maîtrisé et a conservé son avance.

Titularisé en attaque aux côtés de Dimitri Payet et de Cédric Bakambu, Amine Harit a été plus en difficulté et a parfois manqué de précisions dans ses transmissions.

La note d’Amine Harit : 5/10

Son appréciation FCM

Amine Harit en difficulté !

Positionné en attaque aux côtés de Dimitri Payet et de Cédric Bakambu, Amine Harit a été moins en vue hier soir. Lors de ses prises de balles, il s’est souvent précipité et a eu beaucoup de déchets techniques. Ses transmissions manquaient parfois de précisions. En deuxième période, il a essayé de se montrer plus incisif et plus direct. Il s’est toutefois montré très impliqué sur chacun de ses retours défensifs.

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Positionné en ailier droit au départ, puis à gauche en fin de rencontre après l’entrée d’Ünder, il a été moins en vue que lors de ses dernières sorties en L1. Il a eu beaucoup de déchet (9e, 15e), a semblé souvent se précipiter. Trouve quand même Payet après un contre favorable (13e). Au point physiquement, il a intensifié son replacement défensif au fil de la rencontre Maxifoot 5,5/10 Préféré à Ünder sur l’aile droite, le joueur prêté par Schalke a été intéressant dans ses mouvements et ses prises de balle. Toutefois, il a eu plus de mal à réaliser des passes précises pour combiner avec ses partenaires dans le dernier quart du terrain. Un ton en dessous de ses dernières performances. FootMercato 5/10 Ce fut compliqué en première période pour le milieu offensif en Grèce entre des erreurs techniques comme des passes ratées, des choix pas toujours judicieux et des replis défensifs mal assurés (5e). On peut même dire qu’il a laissé Lirola se débrouiller tout seul. Il a semblé mieux par la suite, plus convaincant dans ses initiatives (56e, 72e) mais ne fut pas suffisant.

