OM : Amir Murillo fait le point sur sa blessure !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la traditionnelle conférence de presse d’avant match, la dernière recrue Amir Murillo a été présenté au journalistes. Le latéral droit de 27 ans a été interrogé sur sa blessure contractée lors de la Gold Cup.

Murillo devrait être disponible après la trêve international, il s’est montré rassurant et vise une qualification en Ligue des Champions. « Ma blessure? C’était il y a 2 mois, j’espère être prêt le plus vite possible. (…) Je sais que l’OM, en tout cas pour moi, est le club le plus important en France. L’objectif c’est de retrouver cette Ligue des Champions, je sais que c’est l’objectif de tout le monde ici. »

J’espère être prêt le plus vite possible

#Murillo : « Ma blessure? C’était il y a 2 mois, j’espère être prêt le plus vite possible. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023