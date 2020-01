OM : André Villas-Boas, préoccupé par ces joueurs qui arrivent en fin de contrat…

En conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas a avoué qu’il était inquiet de voir que plusieurs joueurs de son effectif n’ont toujours pas prolongé.

Ce mercredi, André Villas-Boas était en conférence de presse pour évoquer la rencontre de Coupe de France qu’attend les Marseillais. En effet, l’OM affrontera Granville à Caen ce vendredi soir.

plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat — AVB

Le coach portugais a été questionné sur plusieurs sujets et notamment l’arrivée d’un intermédiaire entre le club et l’Angleterre… Un choix difficile à comprendre selon André Villas-Boas qui préférerait que la direction sportive de l’OM se penche plus sur les joueurs déjà en place qui n’ont toujours pas prolongé.

A LIRE AUSSI : Grosse inquiétude sur l’avenir de Villas-Boas à l’OM ?

« Je savais que la situation économique du club était prioritaire à l’aspect sportif. Mais normalement le plus important ce sont les performances sportives, qui sont au top actuellement. Je pense que l’intérêt du club est donc de maintenir ces performances au top, et ensuite de voir à la fin de saison en fonction des offres. Ce qui me préoccupe aussi, ce sont les prolongations, alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse