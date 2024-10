OM Angers (1-1) Rowe : « on aurait mérité de gagner, mais… »

La réaction de l’attaquant anglais de l’OM Jonathan Rowe au micro de DAZN au terme du match nul concédé face à Angers ce vendredi soir en Ligue 1.

« C’est décevant, on aurait aimé faire plus pour nos supporters. Quand on joue à la maison on doit tenter beaucoup plus. Je pense qu’on aurait mérité de gagner mais on n’y est pas arrivé. C’est mon premier but au vélodrome devant nos supporters, j’aurais aimé qu’on remporte les trois points. Il faut qu’on se remette pour le prochains match », a ainsi déclaré Jonathan Rowe.

