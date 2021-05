OM – Angers (2-0): Le deuxième but de Milik plein de maitrise

L’Olympique de Marseille a réalisé le break face au SCO d’Angers dès l’entame de la première période (48′) grâce à un deuxième but de l’attaquant polonais Arkadiusz Milik. Un vrai but d’avant centre tout en maitrise et sans trembler. L’OM mène désormais 2-0 contre Angers. Un but à voir en images ci-dessous:

DUBLET @arekmilik9 ⚽⚽ Bardzo dobre wykończenie 🇵🇱 Polaka i Olympique Marsylia prowadzi 2:0! 👏

Będzie hat-trick? 🤔#modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/LeNkNBH2Mr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 16, 2021